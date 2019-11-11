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Ураган и снег: об ударе стихии предупреждают синоптики

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В середине наступившей недели жителей Приморья ожидает очередной удар стихии. Он придется на середину недели, с 13 по 15 ноября, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местных синоптиков.

В эти числа ожидается выход циклона на регион. Непогода принесет с собой сильный ветер до 32-х метров в секунду и мокрый снег.

Стихия накроет Приморье в четверг, 14 ноября. Осадки пройдут фактически на всей территории края. Преимущественно в виде мокрого снега, в отдельных частях региона возможен снег с дождем.

Из-за резкого снижения температуры трассы покроет тонкая корка льда. Не исключены метели и снежные заносы. Гололедица может закончиться весьма печально, поэтому автовладельцам стоит еще раз убедиться, что транспортные средства «переобуты».

Отмечается, что в Приморье снег будет сопровождаться сильным ветром. На побережье его порывы смогут достигать 32-м метров в секунду. На континенте ветер слабее, до 24-х метров в секунду.

В пятницу, 15 ноября, погода не улучшится — мощный ветер и снег.

Екатерина Брязгунова

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