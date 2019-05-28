В Приморье ночью и утром 28 мая практически на всей территории края ожидается ливень, сообщает DEITA.RU. Во Владивостоке – сильный дождь ночью и утром. Ожидаются грозы, ветер усилится до 17–22 метров в секунду, в краевой столице у побережья он достигнет 27 метров в секунду.

Возможны дождевые паводки и подъём уровня воды на реках бассейна на 0,7–1,5 метра. Наиболее опасные в этом плане: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Спасский, Чугуевский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы.

Предупреждаем, что погодные условия будут крайне неблагоприятны для работы транспорта, энергетики, ЖКХ, дорожных и других служб.

Анастасия Туркова