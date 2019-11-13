Ураганный ветер и снег: названо точное время удара стихии

Непогода нагрянет в дальневосточную столицу и Приморский край уже сегодня, 13 ноября, сообщает DEITA.RU.

По данным Gismeteo, в семь часов утра во Владивостоке начнется небольшой дождь. К 16 часам по местному времени он немного усилится, а в 19 часов припустит так, что за несколько часов выпадет около 10 миллиметров осадков. Это будет дождь. Ближе в 22-м часам ветер усилится до 22-х метров в секунду, и вместе с дождем пойдет снег.

Морозы до минус пяти градусов ожидаются предстоящей ночью, 14 ноября. В течение дня ветер не утихнет, однако осадки прекратятся ближе к полудню.

Что касается погоды в Приморье, то, по прогнозу Примгидромета, в западной половине региона в среду пройдут сильные осадки. Преимущественно ожидается дождь, местами со снегом. Ветер южно-восточный до 13 метров в секунду. Температура воздуха до 10 градусов выше нуля, на севере до плюс трех.

В ночь на четверг ожидается резкое похолодание. Ветер усилится до 25 метров в секунду, у мысов порывы возможны до 32-х метров. Сильный снег с дождем обеспечит гололед на трассе. Синоптики предупреждают о транспортном коллапсе.

Екатерина Брязгунова