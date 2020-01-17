Новости
Как снимать деньги с карт, сказали в Роскачестве
18 Январь 2020, 02:00
Вот кому разрешили не платить транспортный налог
18 Январь 2020, 01:15
Мишустин назначил преемника
18 Январь 2020, 00:44
До 2022 года влезть в кредиты должны 300 тысяч семей с детьми
18 Январь 2020, 00:30
Урганта хотят лишить гражданства за чувства верующих
17 Январь 2020, 23:45
«Единая Россия» назвала трех министров из «черного списка»
17 Январь 2020, 23:15
Мишустин рассказал о любви к Чебурашке
17 Январь 2020, 22:45
«Ценный кадр»: что ждет любимого министра россиян Сергея Шойгу
17 Январь 2020, 22:15
Урганта хотят лишить гражданства за чувства верующих
Рождественский выпуск сильно оскорбил православных, сообщает
DEITA.RU.
Тысячи россиян активно подписывают петицию на сайте citizengo.org. Более 15 тысяч человек требуют лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства.
Петицию создал и раскрутил Андрей Кормухин, общественный деятель. Его возмутил рожденственский выпуск передачи «Вечерний Ургант», на котором телеведущий показал фотоколлаж с изображением Иисуса Христа и смеялся над ним. Также над Христом потешались Жерар Депардье и музыкант Jesus – они, по мнению Кормухина, также оскорбили чувства верующих: кощунствовали и называли Иисуса поросенком.
Общественный деятель требует не только лишить Урганта российского гражданства, но и наказать редакторов, выпустивших программу в эфир. «Вечерний Ургант», считает Кормухин, также не заслуживает больше выхода в эфир.
Елена Миронова