Урганта хотят лишить гражданства за чувства верующих

Рождественский выпуск сильно оскорбил православных, сообщает DEITA.RU.



Тысячи россиян активно подписывают петицию на сайте citizengo.org. Более 15 тысяч человек требуют лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства.

Петицию создал и раскрутил Андрей Кормухин, общественный деятель. Его возмутил рожденственский выпуск передачи «Вечерний Ургант», на котором телеведущий показал фотоколлаж с изображением Иисуса Христа и смеялся над ним. Также над Христом потешались Жерар Депардье и музыкант Jesus – они, по мнению Кормухина, также оскорбили чувства верующих: кощунствовали и называли Иисуса поросенком.

Общественный деятель требует не только лишить Урганта российского гражданства, но и наказать редакторов, выпустивших программу в эфир. «Вечерний Ургант», считает Кормухин, также не заслуживает больше выхода в эфир.

Елена Миронова