Уроки литературы проведут по-новому

Российские ученые предлагают на уроках литературы изучать романы-фэнтези и комиксы, сообщает DEITA.RU.

Современные ученики считают, что уроки литературы проводятся в весьма тоскливой обстановке, а некоторые произведения они не могут прочитать, потому что очень сильно изменился язык. Школьники уверяют, что «Вишневый сад» очень скучное произведение, а вместо того, чтобы писать романы — Кабаниху нужно было сдать полицейским, а не бросаться со скалы.

По мнению кандидата педагогических наук, заведующей одной из лабораторий Московском городском педагогическом университете Екатерины Асоновой, школьную программу по литературе пора расширять, включать в нее более интересные произведения.

Речь идет о современных и классических детективах, в том числе произведениях Агаты Кристи. Необходимо изучать произведения фэнтази, которые стали классикой. Например, «Властелин колец». Альтернативные истории, когда герои по тем или иным причинам попадают в другую эпоху и заново создают историю. Современная социальная проза также могла бы быть полезной для подрастающего поколения. Также Асонова уверена, что комиксы и нон-фикшн станут любимыми произведениями школьников.

Екатерина Брязгунова