Учителя будут объяснять подросткам как стрелять по танкам или оркам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева получила интересное предложение, касаемое изменений в системе школьного образования. Институт развития Интернета предложил ввести в школах уроки по компьютерным играм.

Если Минпросвещения одобрит эту идею, то в школах будут учить играть в такие популярные игры как World of Tanks, FIFA и Dota 2. По мнению авторов инициативы, такие уроки пойдут школьникам на пользу.

Елена Миронова