Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Накануне в СМИ появилась информация, что в российских школах могут появиться уроки семейных ценностей. Предполагалось, что решение о механизме введения в российских школах уроков семейных ценностей в рамках Десятилетия детства должно быть принято Минпросвещения до конца второго квартала 2019 года.

«На текущий момент нововведения, касаемые внедрения новых предметов, не планируются», - отметили в Минпросвещении.

Президент РФ Владимир Путин указом от 29 мая 2017 года объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Дмитрий Санников