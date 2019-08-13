13 Август 2019, 20:15
Уровень радиации в крае подскочил в 16 раз
Источник изображения: пиксабей
В шестнадцать раз повышен радиационный фон в Северодвинске, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на информацию Росгидромета. Таковы последствия взрыва.
После испытаний ракеты и взрыва местный полигон стал более радиоактивен. Испытания проводились восьмого августа, инициаторы система АСКРО.
Из восьми шесть пунктов отмечены повышенный уровнем радиации в четыре шестнадцать раз, если сравнивать со стандартным уровнем на данной территории.
Показатели постепенно уменьшаются, радиационный фон нормализуется.
Анастасия Туркова
‡агрузка...
Загрузка...