В шестнадцать раз повышен радиационный фон в Северодвинске, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на информацию Росгидромета. Таковы последствия взрыва.

После испытаний ракеты и взрыва местный полигон стал более радиоактивен. Испытания проводились восьмого августа, инициаторы система АСКРО.

Из восьми шесть пунктов отмечены повышенный уровнем радиации в четыре шестнадцать раз, если сравнивать со стандартным уровнем на данной территории.

Показатели постепенно уменьшаются, радиационный фон нормализуется.

Анастасия Туркова