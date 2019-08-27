Уровень реки Амур превысил опасную отметку
Последствия подъёма реки могут быть непредсказуемыми, сообщает DEITA.RU.
Власти Комсомольска-на-Амуре бьют тревогу: уровень реки Амур в Хабаровском крае составил 673 сантиметров, что на 23 сантиметра превышает отметку опасного явления для города.
Ранее вечером 26 августа, чтобы не допустить проникновения амурской воды в город через выпуски ливневой канализации, аварийными службами было проведено её тампонирование.
На части городских улиц были установлены насосные группы и проложены временные трубопроводы. Кроме того, на потенциального опасных участках было ограничено автомобильное движение.
По прогнозам метеорологов, в ближайшие двое суток в Комсомольске-на-Амуре ожидаются сильные дожди и ветер. В некоторых местах города возможно подтопление ряда участков некоторых улиц.
Сильные дожди продолжаются и в дальневосточной столице. С самого утра Владивосток стоит в пробках из-за образования на городских магистралях рек дождевой воды.
Дмитрий Шевченко