Последствия подъёма реки могут быть непредсказуемыми, сообщает DEITA.RU.

Власти Комсомольска-на-Амуре бьют тревогу: уровень реки Амур в Хабаровском крае составил 673 сантиметров, что на 23 сантиметра превышает отметку опасного явления для города.

Ранее вечером 26 августа, чтобы не допустить проникновения амурской воды в город через выпуски ливневой канализации, аварийными службами было проведено её тампонирование.

На части городских улиц были установлены насосные группы и проложены временные трубопроводы. Кроме того, на потенциального опасных участках было ограничено автомобильное движение.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие двое суток в Комсомольске-на-Амуре ожидаются сильные дожди и ветер. В некоторых местах города возможно подтопление ряда участков некоторых улиц.

Сильные дожди продолжаются и в дальневосточной столице. С самого утра Владивосток стоит в пробках из-за образования на городских магистралях рек дождевой воды.

Дмитрий Шевченко