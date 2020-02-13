Ушедшие отцы перестанут мешать властям поддерживать многодетных матерей

Неполным многодетным семьям станет проще получать бюджетные деньги, сообщает ИА DEITA.RU.

Постановление краевого правительства уже подписано. Оно должно существенно облегчить жизнь множеству приморцев, оказавшихся в не самой благоприятной ситуации.

«Мы часто сталкивались с тем, что многодетные мамы оставались без выплат, поскольку не могли предъявить справку о доходах отца детей, не проживающего с семьей и не оказывающего никакой финансовой помощи детям», – комментирует закон Светлана Красицкая, глава приморского министерства труда и соцполитики.

Изменения принципа оформления выплат и компенсаций аннулирует эту проблему. Теперь, даже если отец уклоняется от уплаты алиментов, не нужно предъявлять чиновникам справки либо соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей.

Другая поправка обеспечит многодетные семьи, живущие в домах без центрального отопления, компенсацией расходов на топливо. Раньше многие не могли воспользоваться этой мерой поддержки из-за отсутствия квитанций, подтверждающих расходы.