«Он ушел, чтобы вернуться»: зачем уволился Медведев, сказал эксперт

Медведев остается кандидатом номер один на пост президента в 2024 году, считает глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, сообщает DEITA.RU.

Одной из причин, по которой премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о своей отставке 15 января, эксперты считают его планы на президентство, и он ушел, чтобы, как говорится, «почистить карму».

«Медведев вполне может остаться кандидатом в преемники в 2024-м году, за это время он вполне может улучшить свой имидж, который сильно пошатнулся после того, как он долгие годы был громоотводом для всех непопулярных решений или реформ. Например пенсионной», - заявил руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Ранее эксперт обозначил, что президенту нужно новое правительство, и вовсе не «цифрового прорыва, который так и не случился», а скорее «затянуты поясов». А в качестве его вероятных преемников назвал Сергея Собянина и Алексея Кудрина.

Светлана Алеутская