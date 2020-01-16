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6 Декабрь 2019, 18:15

«Он ушел, чтобы вернуться»: зачем уволился Медведев, сказал эксперт

медведев

Медведев остается кандидатом номер один на пост президента в 2024 году, считает глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, сообщает DEITA.RU.

 Одной из причин, по которой премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о своей отставке 15 января, эксперты считают его планы на президентство, и он ушел, чтобы, как говорится, «почистить карму». 

 «Медведев вполне может остаться кандидатом в преемники в 2024-м году, за это время он вполне может улучшить свой имидж, который сильно пошатнулся после того, как он долгие годы был громоотводом для всех непопулярных решений или реформ. Например пенсионной», - заявил руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. 

Ранее эксперт обозначил, что президенту нужно новое правительство, и вовсе не «цифрового прорыва, который так и не случился», а скорее «затянуты поясов». А в качестве его вероятных преемников назвал Сергея Собянина и Алексея Кудрина.

Светлана Алеутская

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