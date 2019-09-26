Ушел среди близких: умер известный политический деятель

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В четверг, 26 сентября, в Париже тихо ушел из жизни бывший глава Франции Жак Рене Ширак. Об этом сообщает DEITA.RU.
Двадцать второму президенту Франции было восемьдесят семь лет.
О кончине известного политического деятеля сообщили его близкие. Как передает французское агентство ФП, Жак Ширак тихо и спокойно ушел из жизни в своем парижском доме утром в четверг. В этот момент французского политика окружали самые близкие родственники.
Напомним, покойный Ширак занимал пост президента Франции в течение двенадцати лет – с 1995 по 2007 год. За два года до официального сложения главенствующих полномочий политик перенес инсульт и несколько раз оказывался в больнице.
Екатерина Цой