Ушел среди близких: умер известный политический деятель

В четверг, 26 сентября, в Париже тихо ушел из жизни бывший глава Франции Жак Рене Ширак. Об этом сообщает DEITA.RU.

Двадцать второму президенту Франции было восемьдесят семь лет.

О кончине известного политического деятеля сообщили его близкие. Как передает французское агентство ФП, Жак Ширак тихо и спокойно ушел из жизни в своем парижском доме утром в четверг. В этот момент французского политика окружали самые близкие родственники.

Напомним, покойный Ширак занимал пост президента Франции в течение двенадцати лет – с 1995 по 2007 год. За два года до официального сложения главенствующих полномочий политик перенес инсульт и несколько раз оказывался в больнице.

Екатерина Цой