telegr wh call

Новости

Краевая корпорация займется «Дальневосточной ипотекой» в Приморье

26 Сентябрь 2019, 21:56

Официально: полиция скажет россиянам, как делать не надо

26 Сентябрь 2019, 21:45

Ушел среди близких: умер известный политический деятель

26 Сентябрь 2019, 21:15

60 заявок подано на конкурс «тигриных колонн» в Приморье

26 Сентябрь 2019, 21:10

Трутнев разберется с парковками: в скандал на Камчатке вмешался полпред

26 Сентябрь 2019, 20:45

Медработники Приморья получили единовременные выплаты на 20 млн рублей

26 Сентябрь 2019, 20:44

Учреждения культуры обновляются в Приморье

26 Сентябрь 2019, 20:20

Столичную площадь сковали вечерние пробки

26 Сентябрь 2019, 20:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Ушел среди близких: умер известный политический деятель

26 Сентябрь 2019, 21:15

свечи траур

В четверг, 26 сентября, в Париже тихо ушел из жизни бывший глава Франции Жак Рене Ширак. Об этом сообщает DEITA.RU.

Двадцать второму президенту Франции было восемьдесят семь лет. 

О кончине известного политического деятеля сообщили его близкие. Как передает французское агентство ФП, Жак Ширак тихо и спокойно ушел из жизни в своем парижском доме утром в четверг. В этот момент французского политика окружали самые близкие родственники.

Напомним, покойный Ширак занимал пост президента Франции в течение двенадцати лет – с 1995 по 2007 год. За два года до официального сложения главенствующих полномочий политик перенес инсульт и несколько раз оказывался в больнице.

Екатерина Цой

Читайте также:

Трутнев разберется с парковками: в скандал на Камчатке вмешался полпред

Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

Путин может сыграть в го на следующем ВЭФ

Популярное

26 сентября вступает в силу новый пенсионный закон

Женщина осталась без ноги в приморском зоопарке

В Приморье мост обрушился под груженым самосвалом

«Слушать совершенно неинтересно» — Кожемяко не смог оправдаться за дороги
‡агрузка...
Загрузка...