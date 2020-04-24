Ушла из жизни почетный гражданин города Владивостока Анна Чулкова

На 87-м году ушла из жизни Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, Почётный гражданин города Владивостока, мастер высшего класса кондитерского производства, автор знаменитых конфет «Птичье молоко» Анна Фёдоровна Чулкова.

Депутаты Думы города Владивостока выражают глубокое соболезнование родным и близким Анны Федоровны.

Анна Федоровна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Тарадеи Рязанской области.

Более сорока лет отдала работе на Владивостокской кондитерской фабрике. Благодаря высокому профессионализму, трудолюбию, творческому подходу к делу создала такие кондитерские шедевры, как конфеты «Птичье молоко», сейчас они называются «Приморские», «Комета», «Метеорит», торт «Мечта», которые многие годы остаются любимыми и пользуются широким спросом покупателей не только во Владивостоке, но и далеко за пределами Приморского края. Разработала новые сорта кондитерских изделий.

Выдающиеся трудовые заслуги Анны Федоровны отмечены высокими государственными наградами, в числе которых два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, медали, в том числе ВДНХ; а также званиями: лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда.

За значительный вклад в социально-экономическое развитие города Владивостока Анне Федоровне в 2011 году было присвоено звание «Почетный гражданин города Владивостока».

Церемония прощания с Анной Федоровной Чулковой состоится 28 апреля в 12:00 в часовне на Морском кладбище.