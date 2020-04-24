Новости
В супермаркеты не пустят без масок
24 Апрель 2020, 17:15
Неадекватный водитель Пробокса устроил ДТП и скрылся
24 Апрель 2020, 16:47
В Приморье завезли 3000 тонн овощей и фруктов из Китая
24 Апрель 2020, 16:45
Просто «Простой»: Медиков Дальнегорска лишили одной трети оклада
24 Апрель 2020, 16:15
В Приморье открыли крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом
24 Апрель 2020, 15:50
Директор школы в Находке скоропостижно скончался на рабочем месте
24 Апрель 2020, 15:45
Проигнорировавший скорую Land Cruiser ищут во Владивостоке
24 Апрель 2020, 15:15
Владивостокцы продавили индекс самоизоляции
24 Апрель 2020, 14:45
Ушла из жизни Почётный гражданин Владивостока Анна Чулкова
Сегодня, 24 апреля, на 87-м году ушла из жизни Почётный гражданин города Владивостока Анна Фёдоровна Чулкова, сообщает DEITA.RU.
Она была известна на всю страну, как создатель знаменитых конфет «Птичье молоко». Анна Фёдоровна является автором и других полюбившихся многим россиянам кондитерских изделий, таких как торт «Мечта», конфеты «Комета», «Метеорит» и «Золотой Рог».
За свои заслуги она была удостоена бронзовой медали ВДНХ.
Над созданием знаменитой «Птички» трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Фёдоровна разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются неизменными и сегодня.