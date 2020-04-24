Ушла из жизни Почётный гражданин Владивостока Анна Чулкова

Сегодня, 24 апреля, на 87-м году ушла из жизни Почётный гражданин города Владивостока Анна Фёдоровна Чулкова, сообщает DEITA.RU.

Она была известна на всю страну, как создатель знаменитых конфет «Птичье молоко». Анна Фёдоровна является автором и других полюбившихся многим россиянам кондитерских изделий, таких как торт «Мечта», конфеты «Комета», «Метеорит» и «Золотой Рог».

За свои заслуги она была удостоена бронзовой медали ВДНХ.

Над созданием знаменитой «Птички» трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Фёдоровна разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются неизменными и сегодня.