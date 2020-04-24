telegr wh call

Новости

В супермаркеты не пустят без масок

24 Апрель 2020, 17:15

Неадекватный водитель Пробокса устроил ДТП и скрылся

24 Апрель 2020, 16:47

В Приморье завезли 3000 тонн овощей и фруктов из Китая

24 Апрель 2020, 16:45

Просто «Простой»: Медиков Дальнегорска лишили одной трети оклада

24 Апрель 2020, 16:15

В Приморье открыли крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом

24 Апрель 2020, 15:50

Директор школы в Находке скоропостижно скончался на рабочем месте

24 Апрель 2020, 15:45

Проигнорировавший скорую Land Cruiser ищут во Владивостоке

24 Апрель 2020, 15:15

Владивостокцы продавили индекс самоизоляции

24 Апрель 2020, 14:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Ушла из жизни Почётный гражданин Владивостока Анна Чулкова

свеча

Сегодня, 24 апреля, на 87-м году ушла из жизни Почётный гражданин города Владивостока Анна Фёдоровна Чулкова, сообщает DEITA.RU.

Она была известна на всю страну, как создатель знаменитых конфет «Птичье молоко». Анна Фёдоровна является автором и других полюбившихся многим россиянам кондитерских изделий, таких как торт «Мечта», конфеты «Комета», «Метеорит» и «Золотой Рог».

За свои заслуги она была удостоена бронзовой медали ВДНХ.

Над созданием знаменитой «Птички» трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Фёдоровна разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются неизменными и сегодня. 

Читайте также:

Поездка — 5 тысяч: для россиян ввели новый абсурдный штраф

Губернатор Приморья может смягчить режим самоизоляции

Нечем платить: россияне массово просят отсрочки по кредитам

Елена Кот

Популярное

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

Губернатор Приморья может смягчить режим самоизоляции

Дальневосточники смогут выйти из дома только по цифровым пропускам

В Приморье открыли крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...