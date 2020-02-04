Новости
Министр ответил про объединение регионов на Дальнем Востоке
4 Февраль 2020, 07:45
Козлов: на субсидированные билеты выделено на 2 млрд меньше
4 Февраль 2020, 07:15
Усиление ветра и похолодание обещают Владивостоку
4 Февраль 2020, 06:30
Россияне сказали, какие поправки в Конституцию одобряют
4 Февраль 2020, 05:45
Песков рассказал о судьбе бывших членов кабмина
4 Февраль 2020, 05:00
Депутат похвасталась платьем "дороже многих квартир"
4 Февраль 2020, 04:15
Можно ли требовать ремонта по ОСАГО через год после ДТП
4 Февраль 2020, 03:30
Корвалол и Пенталгин: права могут забрать через месяц после употребления этих лекарств
4 Февраль 2020, 02:30
Усиление ветра и похолодание обещают Владивостоку
Прогноз погоды на вторник уже готов
Приморские синоптики подготовили прогноз погоды для
Владивостока на вторник, 4 февраля, сообщает DEITA.RU. Все данные опубликованы
на портале «Примпогода».
Так, утро вторника ожидается ветреным и морозным – до -16 градусов при ветре в 6-11 м/с. Днем будет солнечно, без осадков. Температура воздуха от -8 до -10 градусов. При этом будет сильный ветер 8-13 м/с, вечером порывы усилятся до 16 м/с.
В ночь на среду, 5 февраля, ожидается до 19 градусов мороза и ветер 15-20 м/с.
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