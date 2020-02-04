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Усиление ветра и похолодание обещают Владивостоку

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Прогноз погоды на вторник уже готов

Приморские синоптики подготовили прогноз погоды для Владивостока на вторник, 4 февраля, сообщает DEITA.RU. Все данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, утро вторника ожидается ветреным и морозным – до -16 градусов при ветре в 6-11 м/с. Днем будет солнечно, без осадков. Температура воздуха от -8 до -10 градусов. При этом будет сильный ветер 8-13 м/с, вечером порывы усилятся до 16 м/с.

В ночь на среду, 5 февраля, ожидается до 19 градусов мороза и ветер 15-20 м/с.

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