Усилить или смягчить – Роспотребнадзор о карантинных мерах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказал, когда россияне смогут выйти из карантина, сообщает ИА DEITA.RU cо ссылкой на ТАСС.

Как пояснила глава ведомства, если жители страны будут добросовестно соблюдать карантин – то уже с 12 числа могут начаться какие-то послабления в существующем режиме. Однако, если майские праздники дадут сильный прирост по коронавирусу – не исключено, что режим только ужесточится.

Отметим, что пока что число заболевших в сутки только растет. Так, по данным на 3 апреля, за сутки был самый большой прирост в стране – 10 тысяч заболевших. Всего за время пандемии выявлено 134,6 тысячи случаев заболевания. 16,6 пациентов полностью победили болезнь, 1,2 тысячи человек скончалось. Всего медики провели 4,1 млн тестов для выявления заболевания.