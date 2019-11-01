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Условие восстановления Донбасса назвал Кремль

солдат донбасс

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины, сообщает DEITA.RU.

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия восстанавливать инфраструктуру Донбасса. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам пресс-секретаря российского президента, поможет ли Россия в восстановлении, зависит от того, как будет проходить урегулирование происходящего конфликта. Также Песков заявил в ответ на слова министра инфраструктуры Украины о том, что Россия должна будет выплачивать репарации после окончания войны, что не Россия начала эту войну и Россия не является участником этого конфликта.

«Россия вместе с другими странами делает все возможное, чтобы оказать содействие в его урегулировании», - отметил Песков.

Елена Миронова

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