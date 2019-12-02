Условия для развития бизнеса оценили предприниматели на Сахалине

Доверие бизнес-сообщества Сахалинской области к власти и условия для реализации предпринимательских инициатив будут оценивать на каждом инвестиционном совете, сообщает DEITA.RU.

На заседании совета по инвестиционной деятельности губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил бизнесменам и представителям общественных движений оценить уровень доверия к властям в форме анонимного онлайн-голосования. По итогам процедуры стало понятно, что доверие предпринимателей к правительству находится в пределах шестидесяти процентов, доверие к муниципальной власти – в районе сорока шести процентов.

Проанализировать уровень доверия можно было по специальной шкале, за каждый шаг начислялось десять процентов. Предприниматели и общественники Сахалина дали ответы на самые острые вопросы – относительно качества автодорог на островном регионе, характера мобильной связи, а также качества площадок для ведения инвестиционной деятельности. Кроме того, предприниматели оценили доступность кредитных ресурсов и эффективность работы правительства Сахалинской области.

На собрании обсудили ряд изменений в проекте Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области, который рассчитан на 15 лет – до 2035 года. Было принято более семидесяти замечаний, подавляющее большинство из которых – 64 – уже ликвидированы. Изменённый проект отправится на утверждение в Министерство экономического развития России в текущем месяце.

Помимо этого, на встрече обсудили усовершенствование портала «Бизнес.Сахалин.Онлайн», работой сервиса удовлетворена половина зарегистрированных граждан. В ходе встречи было принято решение о сокращении количества тематик и о повторной обработке обращений, которые получили отрицательную характеристику. Кроме того, всю систему планируется доработать.

Более предметно работу портала обсудят во время ближайшего инвестсовета, который запланирован на середину декабря текущего года.

Софья Корф