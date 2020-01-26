Условия льготных автокредитов ужесточились

Условия государственных программ по льготному кредитованию «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году ужесточились, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «РГ», размер скидки для получателей льготных автокредитов остался прежним: 10% от стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока). Ценовой барьер моделей тот же – 1 миллион рублей, хотя авто и дорожают.

А вот выбор моделей машин, доступных со скидкой от государства, стал меньше. В числе требований: автомобили должны оснащаться системой «ЭРА-Глонасс» и двигателем российского производства. Соответственно, и покупателю на рынке стало теснее.

Собственно, в льготном списке остался модельный ряд АвтоВАЗа - от бюджетника Lada Granta до флагманской Vesta Sport, а также все внедорожники УАЗа. Есть «корейцы» Hyundai Solaris и Creta, но только в комплектациях, цена которых не превышает 1 миллион рублей. Renault Logan и Sandero опять же, включая версии Stepway.

А вот внедорожник Chevrolet Niva, кроссовер Nissan Terrano, модели Datsun on-DO и mi-DO, седан Volkswagen Polo и лифтбек Skoda Rapid, согласно сайтам автопроизводителей, в программах господдержки больше не участвуют.

Дмитрий Санников