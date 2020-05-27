Условия оказания услуг в социальной сфере оценили общественные советы

Приморским парламентариям отчитались после проведения независимой оценки социальных учреждений Приморья, сообщает ИА DEITA.RU. Отчет представила врио вице-губернатора Елена Бронникова на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 27 мая.

По ее словам, независимая оценка работы была проведена в 471 организации, большинство из которых получили высокие баллы. В выборку в прошлом году попало более 30% соцучреждений, среди которых, как государственные структуры, так и НКО, но внесенные в соответствующий перечень. Всего таких организаций в Приморье насчитывается 1478. В этом году подобная проверка будет проведена почти в 560 учреждениях.

Под проверку попали медицинские учреждения – стоматологии, детские поликлиники, интернаты, детские дома, краевые учреждения искусства и культуры, детские сады, средние школы, а также «Душепопечительский центр реабилитации граждан в честь Святого праведного Иоанна Кронштадтского Приморского края».

По каждой из категорий специалисты выявили отдельные недочеты. Так, в соцучреждениях отсутствует доступная среда для людей с ограниченными способностями. В сфере здравоохранения отметилось отсутствие полноты информации на профильных сайтах учреждений, отсутствие доступной среды по ГОСТам, в минусы были выделены даже недостаточное количество в общедоступных местах медицинских организаций кулеров с питьевой водой, сидячих мест для ожидания пациентов.

Ранее отчет был рассмотрен на профильном комитете, который рекомендовал принять его к сведению. Об этом во время заседания сказала председатель социального комитета Татьяна Косьяненко. Решение по этому вопросу были приняты единогласно, всеми присутствующими законодателями.