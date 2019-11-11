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Услуга ЖКХ подорожает в Приморье

дом, подъезд, квартира,лестница, почтовые ящики

Приморцы станут платить еще более крупные взносы по капитальному ремонту в январе, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают в краевом Фонде капитального ремонта, рост тарифов связан с январской индексацией.

Так, сейчас взнос на капитальный ремонт обходиться приморцам из расчета 7 рублей 73 копейки за квадратный метр в месяц. Каждый год эта сумма индексируется. Пересмотреть ее Фонд может каждые три года. Так, в текущем году он вырос на 35 копеек, в 2018 – на 37 копеек.

Специалисты Фонда отмечают, что в 2020 году он вырастет не менее, чем на 30 копеек. Это означает, что за квадратный метр жилья приморцы будут платить более, чем 8 рублей.

Примечательно, что ЖК РФ обязует всех собственников многоквартирного дома платить ежемесячные взносы на капремонт общего имущества. Это правило не распространяется только на жилье, признанное аварийным и записанное «под снос».

Напомним, что ранее DEITA.RU. писала о ряде законов, которые приняли в России по поручению Дмитрия Медведева. Цель новелл – меньшая плата за ЖКХ. Согласно сообщению «Интерфакс», новшества устраняют «лазейки» в законах, которые многие годы помогали регионам довольно вольно распоряжаться тарифной системе в области коммунального хозяйства. Теперь же подобные неточности и возможность двоякой трактовки нормативной базы устранены. Подчеркивается, что более ста попыток повышения тарифов удалось пресечь за последний год.

 

Александра Маслова

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