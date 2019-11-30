Услышать ритм Владивостока: в Музее города вновь открыты морские залы

Вновь открыта выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время» в Музее Города (ул. Петра Великого, 6), сообщает DEITA.RU.



Этого события ждали. Выставка полюбилась зрителям за возможность погрузиться в дух «города моря», за возможность соприкоснуться с личными воспоминаниями, так или иначе связанными с «морским бытованием», во все времена пронизывающими Владивосток.



Экспозиция объединила три зала: «Расставание», «Ожидание» и «Возвращение». Так и жил город, в котором море было местом работы для многих его горожан. Так жили семьи: расставаниями, ожиданиями, возвращениями-встречами. С морем был связан и быт, украшенный привезёнными из «загранки» предметами. Во многих домах на полках стояли морские раковины и ветви кораллов южных морей, а в 70-80-е годы гардеробы жён и дочерей наполнялись пошитыми из заграничных кримпленовых отрезов новомодными платьями. Здесь, на выставке, можно не только смотреть, но и слышать. Можно нажать на кнопку дверного звонка или надеть наушники и услышать голоса воспоминаний - 27 историй, рассказанных моряками, было записано при подготовке проекта. Слышать, чувствовать, видеть - выставка задумана и исполнена так, что пробуждает чувства, воспоминания и ассоциации.



В связи с реконструкцией Музея Города выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время» была не доступна горожанам восемь месяцев. О ней вспоминали, о ней спрашивали. В начале сентября музей открылся и представил экспозицию визит-центра музея-заповедника «Владивостокская крепость». И вот ещё прошло время, и Музей Города вновь предлагает горожанам и гостям Владивостока пройтись по открытым морским залам и услышать Тихоокеанское время.



Музей Города - филиал Приморского краевого музея имени Владимира Клавдиевича Арсеньева.



Ирина Павленко