Уссурийск готов принять газ

Голубое топливо в самое ближайшее время поступит в дома жителей Уссурийска. Подача газа начнется после подготовки Газпромом необходимой документации, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Под газификацию в Уссурийске попали дома и районы, подключенные к 5-ти специально переоборудованным муниципальным котельным. Кроме того, еще три линии газопровода (1, 4 и 7-й пусковые комплексы) также построены в городском округе.

В числе передовиков в получении природного газа – 378 абонентов из микрорайона «Радужный» – они получат его взамен сжиженного. Что касается построенных в Уссурийске пусковых комплексов - все они - часть газопровода. Он, в свою очередь, подключён к большому, магистральному, под названием «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

В управлении жизнеобеспечения администрации УГО отмечают, что работа по подаче газа как основного топлива для уссурийцев проводилась несколько лет, и теперь можно сказать, что инфраструктура для этого создана.

В настоящее время Газпром занимается оформлением оставшихся документов, связанных с постановкой линий газопровода на кадастровый учёт, а также регистрацией прав собственности. В то же время, специалисты из Уссурийского управления градостроительства помогают Газпрому в преодолении бюрократических преград.

«Наши специалисты консультируют газовиков, предоставляют и разрабатывают в короткие сроки все необходимые технические документы, организуют межведомственное взаимодействие», - рассказал начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа Максим Стефаненко.

После того, как все необходимые процедуры будут исполнены компетентными специалистами, останется лишь определить подрядчика, который займётся обслуживанием газопровода. Тогда природный газ незамедлительно поступит в дома уссурийцев.

Стоит отметить, что строительство по крайней мере двух пусковых комплексов газопровода (1 и 4-го) удалось выполнить за счет средств АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток». Деньги, в свою очередь, получены акционерным обществом по спецнадбавке к тарифу за транспортировку газа. 7-ой пусковой комплекс построили на деньги краевого и местного бюджетов.

Евгений Черемухин