На реках Приморского края продолжается развитие высокого дождевого паводка, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, сейчас продолжается развитие высокого дождевого паводка в среднем и нижнем течении р. Раздольной. На приграничной территории реки Раздольная в Октябрьском районе максимальные уровни паводка прошли вчера во второй половине дня и значительно превысили отметки опасного явления, общий подъем воды за паводок на данном участке составил 5,5 м, и сегодня отмечается интенсивный спад воды, пока сохраняются уровни категории опасного явления, вода уйдет с опасных отметок сегодня вечером.

На территории Уссурийского района на реке Раздольная продолжается подъем уровня воды, общий подъем воды за паводок составляет 5,0 м. Сохраняется подъем уровня воды в нижнем течении реки Раковка (от подпора от р. Раздольная), уровни категории опасного явления. На реке Раздольная в Надеждинском районе подъем составляет 4,5 м, слой воды на пойме 2,0 м. Прохождение максимальных уровней дождевого паводка на реке Раздольная в Уссурийском районе ожидается в ночь на 19 августа, в Надеждинском районе днем 19 августа при опасных отметках, с затоплением окраин г. Уссурийск, дорог, сельхозугодий.

Отмечается интенсивный подъем рек Комиссаровка в Ханкайском районе и Мельгуновка в Хорольском районе, общий подъем воды за паводок составляет 1,0-1,6 м, наблюдаются затопления прилегающих к рекам территорий. Сегодня, 18 августа, ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реках Комиссаровка, Мельгуновка с затоплением больших площадей сельхозугодий, участков дорог, подтопления с.Ильинка, угроза низководным мостам.

Отмечается интенсивный подъем уровня воды в бассейне реки Илистая (Михайловский, Черниговский районы), на малых реках в Михайловском районе с подтоплением пойменных участков. В ближайшие двое суток подъем уровня воды продолжится, ожидается подтопление сельхозугодий, участков дорог, столбов ЛЭП.

На реках Хасанского района продолжается спад воды, уровни ушли с опасных отметок, на отдельных участках сохраняется затопление пойм рек. На реках Спасского, Шкотовского, Партизанского районов максимальные уровни паводка прошли сегодня ночью, без выхода воды из берегов. На реках Лазовского, Ольгинского, Кавалеровского, Дальнегорского района подъем воды за паводок не превышает 0,8 м, реки в берегах. В ближайшие двое суток на реках данных районов ожидается спад уровня воды.

На реках Чугуевского, Кировского Лесозаводского районов подъем уровня воды составляет 0,3-1,5 м, выхода рек из берегов не наблюдается. В ближайшие двое суток подъем воды в данных районах сохранится на 0,2-1,0 м, без разливов и затоплений.

Наблюдается прохождение максимальных уровней воды дождевого паводка в нижнем течении рек северных районов края Большая Уссурка, Малиновка, Бикин (Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы), с подтоплением прилегающих территорий, в ближайшие сутки на данных участках рек сохранится высокое стояние уровня воды, в дальнейшем ожидается спад воды. На реке Уссури в Дальнереченском и Пожарском районах сохраняется подъем воды, с подтоплением прилегающих территорий, прохождение максимума ожидается 21-22 августа с подтоплением близко расположенных к рекам хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог, низководных мостов.

Дмитрий Санников