Уссурийск выбирает мэра

В Уссурийске продолжается избирательная кампания на место главы города, сообщает DEITA.RU.



Как сообщили DEITA.RU в Думе Уссурийского городского округа, пакеты документов для участия в конкурсе на замещение должности главы подали 10 претендентов. Решений об отказе в участии в конкурсе комиссией ни по одному кандидату не принималось. Место и время проведения второго этапа будут утверждены конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса. Предполагается, что для итогового голосования по кандидатурам в Думу Уссурийска будут представлены две кандидатуры

В состав конкурсной комиссии входит четыре депутата Думы Уссурийского городского округа и четыре представителя от администрации Приморского края и Законодательного собрания Приморского края.

По традиции, свойственной значительному количеству российских муниципалитетов, большинство из претендентов на должность главы широкой общественности малоизвестны. Внимательный наблюдатель, пристально следящий за делами приморско-уссурийскими, выловит взглядом из общего списка разве что несколько фамилий. Например, депутат-коммунист Александр Шестун ранее неудачно пробовал стать главой Надеждинского района. А депутат из Михайловки Александр Коваленко замахивался даже на должность губернатора, но не собрал нужного количества подписей. Представлены в списке и управленцы нынешние: врио главы Уссурийска Евгений Корж и заместитель главы администрации городского округа по вопросам жизнеобеспечения Михаил Павлюк.

Напомним, что главу Уссурийска выберут депутаты нового состава Думы, избранного в сентябре 2019 года. В городской думе после выборов были сформированы две основные фракции «Единая Россия» и КПРФ, также депутатами стали сторонники партии «Роста», партии пенсионеров, а значительная часть депутатского корпуса состоит из самовыдвиженцев.

В соответствии с Уставом Уссурийска, глава городского округа избирается Думой городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на срок 5 лет. Решение принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Думы. Голосование является открытым.

Михаил Светлов