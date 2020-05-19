Уссурийские законодатели перешли к рукоприкладству

Во вторник, 19 мая, на заседании постоянных депутатских комиссий один из народных избранников перешёл к рукоприкладству. Досталось сотруднице аппарата городской думы, сообщает ИА DEITA.RU.

Как прокомментировали инцидент в администрации города, на заседании народные представители заслушивали отчет главы города о проделанной работе в прошлом году. Со стороны коммунистов этот вопрос вызвал бурное возмущение. В итоге один из народных избранников ударил специалиста аппарата Гордумы.

Сотрудница обратилась в медучреждение, где ей был выдан больничный лист. Заявление о побоях подали в правоохранительные органы. Сообщается, что потасовке будет дана юридическая оценка со стороны силовых ведомств.

В официальном комментарии мэрии заявлено, что удар сотруднице аппарата думы нанес Александр Шестун, народный избранник от партии КПРФ, и один из его помощников. Ранее Шестун выдвигался на выборы в Надеждинском районе, а также принимал участие в выборах на место главы города Уссурийска.