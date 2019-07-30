В составе территориальной избирательной комиссии произошла перестановка. На время подготовки и проведения выборов депутатов Думы Уссурийского городского округа, которые пройдут 8 сентября 2019 года, назначен новый председатель комиссии, сообщили DEITA.RU в администрации УГО.

Заявление о приостановке своих полномочий председатель территориальной избирательной комиссии Ольга Михайлова написала 28 июля 2019 года. Сейчас на эту должность, в соответствии с регламентом назначен ее заместитель Владимир Гаврилов.

Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Михаил Атрошко отметил, что данный шаг надо было предпринять в любом случае.

«Председатель территориальной избирательной комиссии поступила правильно, чтобы избежать конфликта интересов. Таким образом, было соблюдено законодательство, прекращена возможность пересудов в рядах других партий», – пояснил он.

Кроме того, Михаил Юрьевич добавил, что решение по приостановке полномочий приняли и его родственники Юлия Атрошко и Анна Атрошко, которые являются председателями участковых избирательных комиссий.

«Несмотря на то, что они никак не могли повлиять на выборный процесс в моем случае, мы вместе приняли это решение, – акцентировал Михаил Юрьевич. – Выборы должны быть честными и прозрачными, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в их легитимности».

Отметим, председатель избирательной комиссии города Уссурийска Ольга Михайлова приняла данное решение, чтобы не допустить конфликта интересов в соответствии Федеральным законом «О противодействии коррупции» и Избирательным кодексом Приморского края.