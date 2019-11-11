Уссурийское казачье войско отпраздновало 130-летие своего образования

В субботу, 9 ноября, рядом с Уссурийском прошли конноспортивные соревнования, посвящённые 130-летию образования Уссурийского казачьего войска, сообщает DEITA.RU.

Как отметил атаман казачьего уссурийского войска казачий полковник Игорь Доценко, подобное спортивное мероприятие впервые проходит в Приморском крае.

«Впервые уссурийские казаки отпраздновали день своего образования, спортивным мероприятием, где мы постарались совместить конный спорт и казачьи упражнения, в том числе и джигитовку. Конечно, нам хочется сделать подобный праздник ежегодным», - рассказал атаман Игорь Доценко.

По его словам, в настоящее время уссурийские казаки развивают много компонентов в патриотической работе. Подобные мероприятия это одна из точек притяжения молодых ребят, которые могут «заразиться» конями, луками, шашками, пистолетами и другим казачьим атрибутом.

Соревнования прошли при поддержке администрации Приморья в рамках государственных программ «Развитие физической культуры» и «Безопасный край», благодаря которым у жителей Приморья формируется чувство патриотизма и национального согласия.

Отметим, что Уссурийское казачье войско является самым молодым, оно было образовано в 1889 году. Помимо Приморского края, уссурийские казаки проживали вдоль Уссури. На сегодняшний день количество казаков, проживающих на территории Приморья, порядка шести тысяч человек.

Иван Юрьев