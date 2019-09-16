«Установить штраф» — обгон на прямой дороге запретят

В России хотят запретить обгоны, а также перестроения на узких дорогах и в местах повышенной опасности, где регулярно происходят ДТП, сообщает DEITA.RU. Такое предложение высказало Министерство транспорта в специальных методических рекомендациях.

Как пишет «Коммерсант», данная мера может коснуться только дорог, ширина которых не превышает семи метров. При этом обгон будет запрещен на участке за 700 метров до начала узкой дороги.

Инициатива представителей власти вызвала у водителей бурю негодования. «Чтобы снизить аварийность, надо запретить ездить на автомобилях. Гужевые повозки — это наше все!», «Обгон надо запретить, вообще, везде, и будет нам счастье», «А помните, «главный министр» обещал нулевую смертность от ДТП на дорогах к 24-му вроде году? Запретить вообще всем выходить из дома и установить штраф в 15 000 рублей. А если серьёзно, то это пройдёт, а затем повысят штрафы и отменять лишение», — пишут россияне, у которых, действительно, накипело.

Екатерина Брязгунова