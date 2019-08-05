Электронные устройства не дадут таксистам перерабатывать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Популярный российский сервис "Яндекс. Такси" собирается протестировать разработку технологии дочерней компании Сбербанка.

Её суть заключается в определении степени усталости водителя с помощью специального прибора. Если система пойдёт, что рулевой устал, то она запретит ему доступ к дальнейшему выполнению заказов.

Для определения самочувствия водителя будут сканироваться 68 контрольных точек лица, по которым программа и будет судить о состоянии человека за рулём.

Также техническое ноу-хау будет следить за водителем в течение всех поездок, обращаться внимание на его поведение и такие мелочи, как зевки, повороты головой и частоту моргания глаз.

Как отмечают авторы технологии, она призвана исключить случаи крайней усталости водителей такси, из-за которых ежегодно на российских дорогах происходят тысячи ДТП.

Дмитрий Шевченко