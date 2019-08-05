Уставших таксистов не пустят за руль
Электронные устройства не дадут таксистам перерабатывать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Популярный российский сервис "Яндекс. Такси" собирается протестировать разработку технологии дочерней компании Сбербанка.
Её суть заключается в определении степени усталости водителя с помощью специального прибора. Если система пойдёт, что рулевой устал, то она запретит ему доступ к дальнейшему выполнению заказов.
Для определения самочувствия водителя будут сканироваться 68 контрольных точек лица, по которым программа и будет судить о состоянии человека за рулём.
Также техническое ноу-хау будет следить за водителем в течение всех поездок, обращаться внимание на его поведение и такие мелочи, как зевки, повороты головой и частоту моргания глаз.
Как отмечают авторы технологии, она призвана исключить случаи крайней усталости водителей такси, из-за которых ежегодно на российских дорогах происходят тысячи ДТП.
Дмитрий Шевченко