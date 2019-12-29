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«Устоит ли елка»: жестокий штормовой ветер 31 декабря ждут в Приморье
Предупреждения об опасных погодных явлениях приморцам рассылает МЧС России, сообщает DEITA.RU.
Вечером 29 декабря приморцы получили СМС-сообщения от МЧС России об ухудшении погодных условий. «По данным Приморского УГМС 30.12 на территории края сильный снег, 31.12 ветер до 32 м/с, гололед. Повышается риск ДТП, травматизм пешеходов», - говорится в сообщении.
Накануне из рассылки МЧС России приморцы узнали, что 30 декабря на территории южных районов края ожидается мокрый снег, понижение температуры, ветер 25 м/с, гололед.
Ветер в 32 м/с, о котором предупреждают спасатели – явление, встречающееся на суше редко. Он вызывает большие разрушения на значительном пространстве. По шкале Бофорта он оценивается в 11 баллов и называется «жестокий шторм», сильнее него разве что ураган в 12 баллов.
После поступления сообщений приморцы делятся предсказаниями – выстоит ли новогодний городок, включая елку, на центральной площади Владивостока? Напомним, что елка во Владивостоке падала в 2009 году, а также в 2013.
В этом году непогода уже нанесла повреждения одному из дальневосточных новогодних городков. Из-за сильного ветра серьезный урон был нанесен новогоднему убранству площади Петропавловска-Камчатского.
Дмитрий Санников