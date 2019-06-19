Всемирная организация здравоохранения назвала одним из главных рисков для человечества растущую устойчивость микробов к антибиотикам, сообщает DEITA.RU.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о серьезной опасности. По оценке медиков, достигнутый за последние 100 лет прогресс в медицине может быть сведен на нет устойчивостью микробов к препаратам.

Всемирная организация здравоохранения начала специальную кампанию и обратилась к правительствам стран мира внедрить новый механизм контроля за применением антибиотиков. Ее главная задача заключается в том, чтобы сделать применение противомикробных лекарств более безопасным и действенным. В рамках разъяснительной кампании конкретизируется, какие антибиотики применять против наиболее распространенных и серьезных инфекций, какие должны быть в наличии в системе здравоохранения всегда, а также те, которые нужно использовать только как крайнее средство.

По мнению экспертов ВОЗ, сейчас половина антибиотиков во многих странах применяется ненадлежащим образом, что вызывает у бактерий рост устойчивости к лекарствам.

Ранее главный специалист по инфекционным болезням у детей в Минздраве России Юрий Лобзин отметил, что корь, ветряная оспа и ряд других инфекций не имеют лечения, основанного на использовании антибиотиков. Кроме этого, по мнению Лобзина, в борьбе с вирусами не помогают ни гигиена, ни санитария.

Дмитрий Санников