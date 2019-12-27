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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Утеплился»: дерзкий похититель «сработал» под видеокамерой

черный коллектор

Занимательная кража произошла в одном из торговых центров во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

На видео, размещенном в паблике «Экипажи ДПС» видно, как молодой мужчина медленно прохаживается по рядам, поглядывает по сторонам и порой смотрит буквально на то место, где расположена камера наблюдения.

Нарушитель ждет нужного момента – когда поблизости никого не будет. Тогда он спокойно подходит к черному пальто на витрине, снимает его с вешалки и уносит, комкая в руках – так, чтобы «меньше бросалось в глаза».

Отметим, что лицо мужчины видно довольно хорошо – скорее всего, установить его личность окажется для полиции несложным делом. 

Александра Маслова 

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