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«Утеплился»: дерзкий похититель «сработал» под видеокамерой
Занимательная кража произошла в одном из торговых центров во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
На видео, размещенном в паблике «Экипажи ДПС» видно, как молодой мужчина медленно прохаживается по рядам, поглядывает по сторонам и порой смотрит буквально на то место, где расположена камера наблюдения.
Нарушитель ждет нужного момента – когда поблизости никого не будет. Тогда он спокойно подходит к черному пальто на витрине, снимает его с вешалки и уносит, комкая в руках – так, чтобы «меньше бросалось в глаза».
Отметим, что лицо мужчины видно довольно хорошо – скорее всего, установить его личность окажется для полиции несложным делом.
Александра Маслова