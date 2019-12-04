Утепляться советуют синоптики жителям региона

О том, что будет с погодой в ближайшие сутки, рассказали приморцам, сообщает DEITA.RU.



Синоптики опубликовали прогноз погоды на среду, 4 декабря. Об этом сообщается на портале «Примпогода».

Так, атмосферное давление над Приморьем продолжит расти. Вероятность снега останется только на севере края.

По всей территории региона будут усиливаться морозы. Рано утром будет до -25 градусов, на побережье до -17 градусов. Днем будет также холодно и ветрено: от -9 до -17 градусов.

Во Владивостоке сильный ветер сохранится. Днем будет от -10 градусов до -13 градусов.

Елена Миронова