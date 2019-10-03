Утилизационный сбор могут не повысить для таких автомобилей

В России могут отказаться от увеличения утилизационного сбора для подержанных автомобилей, сообщает DEITA.RU. С такой идеей выступили представители Минпромторга.

Согласно постановлению правительства, подготовленному ведомством, при очередной индексации утилизационного предлагается его не увеличиваться для машин, которые старше трех лет, а также для стареньких коммерческих авто.

Отмечается, что на сегодняшний день сбор на подержанное авто, объем двигателя которого от одно до двух литров, превышает 313 тысяч рублей.

Очередное увеличение сбора ожидается менее чем через три месяца, 1 января 2020 года. Хотя базовые ставки остаются прежними 20 и 150 тысяч на личные и коммерческие автомобили соответственно. Однако произойдет увеличение коэффициента, который зависит от марки автомобиля.

Ранее прошла информация о том, что в Госдуме активно обсуждают введение нового штрафа для автолюбителей. В России планируется полностью запретить какие-либо наклейки на автомобиль. Парламентарии обосновывают свой запрет исключительно тем, что любая наклейка на стекле мешает водителю, а значит — может быть причиной смертельной аварии.

Екатерина Брязгунова