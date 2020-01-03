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Утилизационный сбор вырос, но привилегии ДФО остались
Россиянам рассказали, как можно дешево купить машину,
несмотря на рост ставки по утильсбору на 100 с лишним процентов, сообщает
DEITA.RU.
В России с января 2020 года повысились ставки утильсбора. Такие надбавки покупатели оплачивают прямо в дилерских центрах при покупке авто. Из-за роста ставок на 100 и более процентов предсказуемо вырастут и цены на авто, пишет «Российская газета».
Напомним, на авто с мощностью двигателя до 1 литра ставка увеличилась на 46,1%, для авто с двигателем от 3,5 литра – на 145%. Для самых популярных авто, с объемом двигателя от 1 до 2 литров, ставка выросла на 112,4%.
Дилеры уже предупредили, что авто в 2020 году подорожают на 2-4%. В Минпромторге считают цифру завышенной – в ведомстве не ждут сильного скачка цен на иномарки.
Поднятие стоимости утильсбора не затронуло некоторые категории авто. Например, россиянам все еще разрешают ввозить один автомобиль из-за границы для личного пользования. Ставка утильсбора в этом случае равна 3400 рублей для новых авто и 5200 для б/у. Отметим, чаще всего такой привилегией ввоза пользуются жители Дальнего Востока – люди до сих пор предпочитают покупать подержанные авто из Японии.
Елена Миронова