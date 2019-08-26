Авто вряд ли подлежит восстановлению, сообщает DEITA.RU.

Силами строительного отряда, возводящего мост в районе Смоляниниво, вчера, 25 августа, из воды была вытащена Mazda MPV, которая пролежала в бурлящем потоке больше суток.

Операция по спасению машины стала возможна только после того, как прекратили идти дожди и уровень реки несколько спал.

Владелец авто, которым оказался житель Владивостока, погрузил её на эвакуатор и увёз в город. О том, что он собирается делать с машиной дальше мужчине не уточнил.

Напомним, что машина угодила в поток при попытке форсировать реку два дня назад.

Дмитрий Шевченко