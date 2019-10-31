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Утопаем в мусоре: столичные жители возмущены

мусор

В соцсетях жители Владивостока возмущены свинством соседей и бездействием управляющих компаний, сообщает DEITA.RU.

Крик души горожан провоцируют мусорные пакеты, которые люди выносят из подъездов и оставляют прямо на входе. Кроме того, подъезды домов завалены строительным мусором, комплектующими старых диванов и кресел, коробками и прочим хламом. Пост с фотоподборкой размещен на Facebook.

пост

Прямо у подъезда житель Владивостока, очевидно, делающий ремонт в своей квартире, складировал и снятые с петель старые двери. Автор поста философствует на тему нормы приемлемого городского пространства для жителя Владивостока. А также беспокоятся о том, что дети, как и взрослые, привыкают жить в такой обстановке с самых юных лет.

«Эти интересные картинки с детства отпечатываются в сознании очередного подрастающего поколения потребителей и являются нормой бытия. Запахом родного Отечества» - пишет автор снимков Сергей Стасенко.

Фотографии отображают суровую русскую действительность спальных районов, которая уже десятилетия не меняется вообще. Благоустройство «дотягивает» лишь до центральных улиц, а люди по-прежнему живут в гетто.

Во время своей избирательной кампании нынешний губернатор Приморья Олег Кожемяко провозгласил одним из приоритетов работы комфортную городскую среду. Программа благоустройства 400 дворов превратилась со временем в тысячу дворов.

Как сообщают краевые власти, основной объем работ по программе завершен, и дворы отремонтированы в 199 муниципалитетах Приморского края. Но очевидно, что даже пяти тысяч благоустроенных придомовых территорий мало, чтобы представления людей об обычной российской «спальной» действительности изменились.

Автор поста предполагает, что и управяйки тут не при чем. «Управляющие компании здесь абсолютно не причём. Главы управляющих компаний также выросли во всем этом. Это норма бытия» - утверждает он.

Отметим, что жители домов могут пожаловаться в государственную жилищную инспекцию по поводу работы управляющих компаний. Или же можно обратиться на «горячую линию» по круглосуточному телефону: 8 (800) 600-90-08 и сообщить о нарушениях в этой сфере в информационную систему «Российский экологический радар».

Василий Кучин

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