Утопили миллионы — депутаты разгромили дорожников Владивостока

Контрольно-счетная палата и городские депутаты проверили состояние отремонтированных дорог Владивостока. Нарушения и недостатки обнаружены практически на каждом участке, претензии направлены в профильное ведомство, сообщает DEITA.RU

На выездные мероприятия, организованные городской Думой, депутаты пригласили не только аудиторов – в списках проверяющей делегации значились специалисты управления дорог и благоустройства, общественники и даже подрядчики. Под «прицел» попали Советский, Первомайский и Ленинский районы Владивостока, а также посёлок Трудовое.

Цель у когорты экспертов стояла конкретная — проверить качество автомобильных дорог покрытия после проведённого ранее ремонта. Учитывались не только исполнительные схемы выполнения работ, но и успеваемость подрядчика в контексте контрактных обязательств. В числе параметров, которые учитывали специалисты — угол наклона на объектах, предназначенных для маломобильных горожан, качество и объём бордюров и многое другое, без чего дальневосточная столица успешно обходится уже десятки лет.

Делегация Думы и контрольно-счетной палаты вместе с привлечёнными экспертами осмотрели участки дорог на улицах Русской, Адмирала Кузнецова и Коммунаров. По жалобам жителей последней инспекция осмотрела ливнёвки, так как их «постоянно затапливает». Ожидаемый итог: полная негодность водоотводящей конструкции. Аналогичная проблема, пусть и в меньших масштабах, присутствует и на улице Коммунаров. А ведь эти улицы только в прошлом году отремонтировали по нацпроекту за несколько десятков миллионов рублей.

После нескольких дней проверок специалисты выявили нарушения практически на каждом участке, который попал под рассмотрение. Особо отметили проверяющие случаи, когда на недавно отремонтированных участках появились свежие трещины. По итогам проверки депутаты вместе с контрольно-счетной палатой направили представление в управление дорог и благоустройства города. Также инициативная комиссия обещает выдвинуть претензии дорожным подрядчикам – чтобы те устранили выявленные нарушения.

Ранее DEITA.RU писало о том, как глава Владивостока Олег Гуменюк пообещал наказать подрядчиков рублём за неисполнение контрактных обязательств. Это произошло вскоре после того, как мэра отчитал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Евгений Черемухин