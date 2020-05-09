Утром Дня Победы приморцы остались дома

В этом году один из главных праздников россиян пройдёт в непривычном формате, сообщает ИА DEITA.RU.

Если бы в обычный год к 9.30 по местному времени огромная часть приморцев уже была бы на улице, то сегодня, 9 мая 2020 года, большинство жителей края остаётся дома и проведёт в своих жилищах весь праздничный день.

Индекс самоизоляции в основных городах Приморья утром Дня Победы, согласно данным сервиса Яндекс.Карты, составляет целых 4 балла. Это значит, что подавляющая часть приморцев сидит по домам.

Показатель более чем внушительный, учитывая, что в обеденное время по будням это значение опускается до 1.2-1.5 балла, что не идёт на пользу процессу замедления распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что, несмотря на отсутствие традиционного парада, приморцы смогут посмотреть в интернете и по телевизору его воздушную часть, а также принять участие в онлайн шествии "Бессмертного полка".

Во Владивостоке вечером 9 мая ожидается праздничный фейерверк, организованный силами Тихоокеанского флота.