Пребывание женщин на многих работах признано опасным и вредным, сообщает DEITA.RU.

Министерство труда официально огласило перечень запрещённых женских профессий на сайте правовой информации.

В него вошли рабочие места на химических производствах, подземные и горные предприятия, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа, чёрная и цветная металлургия.

Также, согласно документу, ограничен труд женщин, занятых в радиотехническом и электронном производстве, ремонте и обслуживании летательных аппаратов, судостроении и судоремонте, железнодорожном транспорте, производстве целлюлозы, производстве цемента, обработке камня и в ряде других сфер.



При этом, отмечается, что представительницы слабого пола всё же могут занимать позиции руководителей, а также научных или медицинских специалистов, но не выполнять физической работы.

Дмитрий Шевченко