Регионы могут получить дополнительные полномочия в сфере регулирования строительства. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму от депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Администрациям краёв и областей России могут дать возможность самостоятельно определять границы территорий, где запрещено строительство. По мнению авторов инициативы, такая мера необходима для того, чтобы снизить вероятность покупки или аренды земли под стройку недобросовестными коммерсантами, которые готовы возводить объекты недвижимости, что называется, прямо "на костях" – на местах захоронений и тому подобных участках, имеющих существенные ограничения в использовании под строительство. О том, насколько такие изменения могут повлиять на строительный рынок региона, ИА «DEITA.RU» попросило порассуждать Председателя Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексея Тимченко.

«Само предложение вытекает из инициативы поисковиков, которые занимаются увековечением исторической памяти событий Второй мировой войны. По сути эта мотивация является вариантом требований по охране и сохранению памятников истории и культуры – прежде всего объектов археологического наследия, которые, как правило, скрыты в земле и их наличие могут определить только специалисты. Аналогичные проблемы – с учетом иных ограничений и обременений при выделении земельных участков, таких как наличие старых или заброшенных кладбищ и захоронений, природные объекты, наличие геологических особенностей земли, проложенные инженерные и технические сети, коммуникации связи и так далее. Поэтому наделение регионов полномочиями по запрету ведения строительства или хозяйственного освоения земельных участков может позитивно сказаться на развитии бизнеса и хозяйственных проектов непосредственно на региональном уровне, тем более что на месте обычно виднее где и какие ограничения есть или же необходимы. При этом следует отметить, что для того чтобы такая система работала необходимо будет провести немалую работу по сбору и аккумулированию информации. Собственно, вопрос, который подняли на уровне Санкт-Петербурга, на Дальнем Востоке имеет свое прочтение – у нас достаточно много проблем с тем, когда участки пытались выделять там, где есть ограничения, было в связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар». Поэтому тщательный учет всей информации о земельных ресурсах в любом случае должен позитивно сказаться на вопросах землепользования, в том числе и со стороны бизнеса» - отметил Алексей Тимченко.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» отмечают, что учет ограничений и обременений и соответствующая работа на уровне региона могут снять целый комплекс вопросов, которые возникают при землепользовании. Это касается прежде всего ситуаций, когда в ходе ведения работ по строительству какого-либо объекта выясняется, что есть ограничения по использованию земельного участка, которые соответственно не были учтены при выделении земли изначально, а потом под угрозой оказывается реализация целого строительного проекта.

«Ситуация, когда региональные власти будут иметь больше полномочий по определению возможных земельных участков под строительство и ,соответственно, по запрету работ, будет создавать больше определенности для бизнеса. Во Владивостоке уже было достаточно прецедентов, созданных в силу тех или иных «земельных» обстоятельств – когда выяснялось, что жилой комплекс строится на территории заброшенного кладбища, или что вблизи находятся памятники истории и культуры и зоны охраны. В таких условиях всегда возникает угроза самому проекту. Нередко такие же проблемы возникают и в связи с «экологической» проблематикой – вырубкой деревьев, засыпкой или изменением линии водоемов и так далее. При этом проблемой является также и то, что подобные случаи могут служить основанием для других проблем предпринимателей – прежде всего речь о далеко не всегда прогнозируемых выступлениях представителей общественности против застройки, которые как раз мотивируются подобными аспектами – законностью получения разрешения на строительство или освоение земельного участка, экологическими требованиями или проблематикой сохранения исторического наследия и так далее. В ситуации, когда регион получит больше полномочий в данной области должно соответственно стать больше условий для защиты прав и законных интересов инвесторов в части исключения подобных случаев или по крайней мере их минимизации, что придаст больше стабильности осуществлению строительных проектов в масштабах региона» - считает эксперт.

«Делороссы» региона отмечают, что ряд других изменений, которые должны произойти в сфере строительства, также дают возможности для защиты интересов бизнеса, работающего в данной отрасли экономики. Это, к примеру, предложения в обязательном порядке использовать «умные» технологии при сносе или демонтаже аварийных и ветхих домов и тому подобных сооружений, что позволит разбирать здания с минимальными неудобствами для окружающих, особенно при плотной городской застройке, а также большую часть материалов отправлять на переработку, изменив подходы к переработке строительного мусора. Если такие требования будут введены, то бизнес будет получать больше заказов как в сфере демонтажа зданий, так и в области переработки отходов, которые должны превращаться в новые строительные материалы, становиться частью дорожных конструкций и так далее. Еще одно из новшеств, на которое обращают внимание эксперты ведущей организации российского бизнеса – ряд поручений президента по итогам медиафорума в мае этого года, которые касаются данной сферы. В частности, даны поручения разработать механизмы привлечения инвесторов в сферу сохранения и реставрации памятников истории и культуры, речь идет прежде всего об исторических зданиях. Также даны поручения повысить открытость и гарантийные сроки при проведении работа по благоустройству городских территорий в рамках государственного и муниципального заказа по формированию комфортной городской среды.

«Все указанные предложения в той или иной форме примут форму новых требований либо условий, которые, с одной стороны, означают большую ответственность для участников строительного бизнеса, а с другой повышают конкуренцию на рынке, а значит, и возможности для предпринимателей. Вопросы использования и реставрации памятников истории и культуры – давняя проблема, поскольку бизнес часто заинтересован в получении таких объектов под хозяйственное использование, но ограничений и требований слишком много. Проблема выполнения работ по благоустройству – также важный аспект, ведь сейчас в рамках национальных проектов таких работ становится больше, а значит должно становиться больше возможностей для добросовестных предпринимателей выполнять такие работы, что поможет развитию экономики» - резюмировал Алексей Тимченко.