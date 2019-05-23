Безработица в России по официальным данным увеличилась на двадцать процентов в первом квартале текущего года, сообщает DEITA.RU. Этот вопрос обсуждался на совещании президента с членами правительства.

Об увеличении процента не имеющих официального места работы рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Он назвал и причину этого: увеличение пособий.

А в мире, добавляет министр, процент зарегистрированных безработных продолжает снижаться – по международным показателям.

Количество безработных в нашей стране определяют по двум методикам: определяется общее количество людей, вставших на учет в ЦНС, и выявляется количество фактических безработных с использованием методики Международной организации труда (МОТ).

Анастасия Туркова