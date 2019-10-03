Увеличить скорость движения в городах пообещали в МВД

Ведомство открестилось от идеи снизить нештрафуемый порог скорости на 10 км/ч, сообщает DEITA.RU.



Представители МВД заявили, что не их ведомство инициировало снижение нештрафуемого порога превышения скорости на 10 км/ч. Как пишет ТАСС, в ведомстве объяснили, этим вопросом занимаются МВД и Минтранс по поручению правительства России.

По словам представителя МВД, и ведомство, и Минтранс за снижение порога скорости – это обеспечит снижение аварийности на дорогах страны. Однако есть еще несколько вещей, которые необходимо сделать по мнению полиции.

В частности, необходимо провести ревизию всех дорог на предмет актуальности знаков ограничения скорости. Если дорога безопасна и неаварийна, на ней можно увеличить максимальную скорость движения, считают в МВД.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости. Несколько лет назад автомобилистам разрешили «бесплатно» превышать на 20 км/ч.

Елена Миронова