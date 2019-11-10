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Увиденное в российской школе шокировало родителей
В одной из школ Екатеринбурга работники столовой раскладывают еду голыми руками, сообщает DEITA.RU. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале «NewsHShD» в пятницу, 8 ноября. Отмечается, что сняты они были в тот же день.
Судя по кадрам, работники столовой накладывают обед для учащихся не просто руками, а голыми руками. Почему не одевают хотя бы перчатки, не говоря уже об использовании столовых приборов, остается загадкой.
На протяжении длительного времени школьники жалуются на мизерные и холодные порции. Зачастую ложки детям кладут на стол, который может быть даже не протерт. Родители неоднократно пытались сходить в столовую и проверить качество питания, однако данный визит нужно согласовывать с директором, который не первый месяц уже пытается все исправить, пишет E1.RU.
На данный момент департамент образования Екатеринбурга уже ознакомился с опубликованными кадрами. Началась проверка. Уже известно, что работники, которые пренебрегают элементарными требованиями, не состоят в штате школы, а находятся на балансе поставщика.
Скандалы вокруг школьного питания в России разгораются регулярно. Так, в одной из школ Уссурийска в 10-литровом бутыле был обнаружен таракан. Как он туда попал, остается только догадываться.
Екатерина Брязгунова