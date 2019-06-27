Экс-руководитель крупного ведомства вошёл в руководство крупнейшего российского банка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Роман Панов, ранее возглавлявший "Росгеологию" и уволенный со своего место после скандала, стал первым вице-президентом "Газпромбанка". Там он будет отвечать за развитие сырьевых активов.

Примечательно, что с прошлого места работы он был уволен после того, как его подчинённый и заместитель Руслан Горринг в ходе игровой интернет-трансляции раскрыл фривольные тайны привычного корпоративного поведения руководства ведомства, которые включали в себя непристойные отношения с сотрудниками женского пола и многие другие непозволительные для госслужащих вещи.

Так что теперь Роман Панов будет проявлять свои способности уже на новом рабочем месте.

Дмитрий Шевченко