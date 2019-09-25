Уволенные граждане продолжат получать зарплату

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Правительство даст социальные гарантии уволенным россиянам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Кабинет министров согласовал единовременную выплату среднемесячной заработной платы работнику, уволенному из фирмы по случаю её ликвидации, банкротства или сокращения персонала.

Данная мера должна начать действовать в регионах, относящихся к территориям Крайнего Севера. Кроме этого, работодателей также хотят обязать выплачивать сокращённому работнику величину его зарплаты во время его поисков новой работы в течение второго месяца после увольнения.

Кроме этого, при соответствующем решении службы занятости на местах, уже бывшего начальника сокращённого сотрудника могут обязать выплатить ещё одну зарплату за третий месяц после увольнения.

Соответствующие предложения правительства депутаты Госдумы рассмотрят уже на ближайшем заседании.

Дмитрий Шевченко

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