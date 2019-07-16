Правоохранители не согласны с увольнением, сообщает DEITA.RU.



После оправдания журналиста Ивана Голунова из УВД по Западному округу Москвы уволили трех полицейских. Именно в этом УВД продержали журналиста, которого обвинили в сбыте наркотиков.

По данным телеграм-канала Baza, трое уволенных решили добиться восстановления на месте в суде. Они, по сообщению Baza, не считают, что сделали «что-то, что заслуживало бы столь суровой кары».

На сегодняшний день известно, что при увольнении троих полицейских прозвучала формулировка «по отрицательным мотивам». Одна из причин - непредоставление адвоката Голунову.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы. Его обвинили в распространении наркотиков, однако позже признали, что наркотики были не его.

Елена Миронова