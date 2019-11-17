Уволенный чиновник продает сайт губернатора

Бывший чиновник администрации Псковской области выставил на продажу сайт губернатора за 260 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Как написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, он уже завел новый официальный сайт после появления объявления о продаже.

«Бывший первый заместитель начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников (к его работе было много нареканий, и в результате мы его "попросили" в прошлом году) решил попробовать своеобразный шантаж как метод личного обогащения», - написал глава региона в социальной сети.

Вообще, главы регионов в России наконец-то зашевелились и начали соответствовать современным требованиям коммуникации между властью и народом. Многие начали вести блоги, стали искреннее в общении с простыми людьми, увеличили количество личных встреч. Сейчас даже аутсайдеры рейтинга губернаторов имеют уровень доверия около 30 процентов.

Дмитрий Санников