Увольнение главврача Медцентра прокомментировали в ДВФУ

На сайте петиций выложили очередную – связанную с работой ДВФУ. Приморская общественность протестует против увольнения одного из видных в крае врачей – Олега Пака, сообщает DEITA.RU.

В тексте петиции, составленном активистами, отмечается, что главного врача Медицинского центра ДВФУ уволили 29 ноября, в минувшую пятницу, «с грубыми нарушениями законодательства».

По отзывам пациентов, Олег Пак – врач высокого профессионализма, нейрохирург с большим стажем и сложнейшими удачными операциями за плечами. Он успешно возглавлял медцентр ДВФУ с 2013 года, за это время сделав учреждение одним из лучших дальневосточных медцентров.

«Сам никогда не отказывал нуждающимся пациентам в помощи, проводил сложнейшие и уникальные операции, спасая жизни взрослым и детям», - заявили активисты, требуя вернуть врача на его пост.

Корреспондент DEITA.RU связался с официальным представителем университета, чтобы узнать официальную версию отставки врача.

«Трудовой договор с главным врачом Медицинского центра ДВФУ Паком Олегом Игоревичем прекращен с 29 ноября 2019 года в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными ТК РФ», - рассказал журналисту представитель университета.

Детали оглашать не стали в связи с противоречием закона о личных данных человека, оставив официальную формулировку. Пока не известно и то, кто займет место главврача Медцентра.

Напомним, 28 ноября в должности были восстановлены российские врачи Михаил Каабак и Надежда Бабенко – их увольнение получило большой резонанс в СМИ и социальных сетях.

Александра Маслова